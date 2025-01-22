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Зеленський: США і Росія мали контакти на рівні розвідок всі роки повномасштабного вторгнення

Так само і європейські розвідки контактували з росіянами, попри війну. 

Зеленський: США і Росія мали контакти на рівні розвідок всі роки повномасштабного вторгнення
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

США і Росія мали контакти на рівні розвідок всі ось уже майже три роки повномасштабної війни в Україні. Мали ці контакти з росіянами і європейські розвідки, сказав український президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі.

Він сказав, що вважає це неправильним, оскільки ізоляція Росії і на рівні розвідки було б додатковою санкцією. Бо якщо лідери країн не говорять з Росією, але говорять розвідки, то це Москву може влаштовувати.

"Я не був на боці цього і не підтримував, але це не мені вирішувати, бо кожна країна має свій суверенітет. І в цьому також", – сказав він. 

Зеленський додав, що американська сторона попереджала його про підготовку контактів із російською стороною – Володимиром Путіним. З огляду на постійні контакти на рівні розвідок він цьому не здивований. 

Що ж до зустрічі з новим президентом США Дональдом Трампом, то поки що дати немає, сказав український президент. 

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