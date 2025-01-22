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Президент Південної Кореї цього тижня постане перед судом

Зараз Юн утримується в Сеульському центрі ув’язнення.

Президент Південної Кореї цього тижня постане перед судом
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголошує воєнний стан
Фото: EPA/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у четвер вдруге за тиждень постане перед Конституційним судом.

Про це повідомив представник юридичної команди Юна, пише Yonhap.

Раніше, у вівторок Юн заперечував, що наказав військам вивести законодавців з Національної асамблеї під час його короткострокової спроби запровадити воєнний стан.

Юридична команда президента заявила, що Юн буде присутній на всіх слуханнях, які залишилися, якщо це можливо.

На засіданні у четвер також буде присутній колишній міністр оборони Кім Йон Хен, якого заарештували минулого місяця за його ймовірну причетність до введення воєнного стану. Адвокати Юна вибрали його для допиту свідків у судовому процесі.Спочатку Кіма мають допитати адвокати Юна, а потім юридичні представники Національної асамблеї, які виконують роль обвинувачів у судовому процесі.

Сам Юн може допитати Кіма, якщо це схвалить виконуючий обов’язки голови суду Мун Хен Бе.

Зараз Юн утримується в Сеульському центрі ув’язнення після того, як у неділю суд Сеула видав слідчим ордер на його офіційний арешт.

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