Трамп збирається впровадити 10 % мита для Китаю вже з 1 лютого

Американський президент пояснює це відповіддю на постачання фентанілу – синтетичного наркотику, у 100 разів сильнішого за морфін та в 20-40 – за героїн.

Президент США Дональд Трамп розповів репортерам у Білому домі, що думає над впровадженням 10 % мита на імпорт китайських товарів уже з 1 лютого. Раніше він також казав, що встановить мито в 25 % на товари з Канади і Мексики, пише BBC.

Ці дві країни він звинуватив у пропуску мігрантів до США без документів та наркотрафіку. Що ж до мита стосовно китайських товарів, то його новий президент виправдовує постачаннями звідти до Штатів фентанілу – наднебезпечного наркотику – через кордони Мексики і Канади.

Віцепрем'єр-міністр КНР учора сказав, що його країна шукає "безпрограшне" вигідне обом сторонам рішення для розв'язання торговельної напруженості. Прямо про США він не згадав.

Підвищення мита на імпорт було однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Він вважає, що це рішення допоможе американській економіці. Однак, як пише BBC, аналітики вважають, що це навпаки призведе до зростання цін та додаткових труднощів для іноземних компаній.