Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ
Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками
Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні під час великої війни на 1 млн доларів
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні під час великої війни на 1 млн доларів
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"
Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
ГоловнаСвіт

Трамп збирається впровадити 10 % мита для Китаю вже з 1 лютого

Американський президент пояснює це відповіддю на постачання фентанілу – синтетичного наркотику, у 100 разів сильнішого за морфін та в 20-40 – за героїн. 

Трамп збирається впровадити 10 % мита для Китаю вже з 1 лютого
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розповів репортерам у Білому домі, що думає над впровадженням 10 % мита на імпорт китайських товарів уже з 1 лютого. Раніше він також казав, що встановить мито в 25 % на товари з Канади і Мексики, пише BBC.

Ці дві країни він звинуватив у пропуску мігрантів до США без документів та наркотрафіку. Що ж до мита стосовно китайських товарів, то його новий президент виправдовує постачаннями звідти до Штатів фентанілу – наднебезпечного наркотику – через кордони Мексики і Канади. 

Віцепрем'єр-міністр КНР учора сказав, що його країна шукає "безпрограшне" вигідне обом сторонам рішення для розв'язання торговельної напруженості. Прямо про США він не згадав. 

Підвищення мита на імпорт було однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Він вважає, що це рішення допоможе американській економіці. Однак, як пише BBC, аналітики вважають, що це навпаки призведе до зростання цін та додаткових труднощів для іноземних компаній. 

  • Попри план встановити мито на китайські товари, Трамп запрошував китайського лідера Сі Цзіньпіна на свою інавгурації. Сі не приїхав, але на церемонії був віцепрем'єр КНР. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies