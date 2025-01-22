У Каліфорнії вітер знову провокує лісові пожежі

Два осередки вогню досі не ліквідовані, ще два з'явилися у вівторок.

Через низьку вологість та новий пік швидкості вітрів у Каліфорнії, де вже упродовж двох тижнів йде боротьба з найбільш руйнівною лісовою пожежею століття, знову почали виникати вогняні осередки.

Як пише The Guardian, співробітники служби з надзвичайних ситуацій повідомили про дві нових пожежі, які були спричинені поривами вітру до 160 кілометрів на годину. Для округів Сан-Дієго, Вентура та Лос-Анджелес було випущено застереження щодо "особливо небезпечної ситуації". Синоптики попереджають, що погодні умови сприяють "вибуховому поширенню вогню" в разі навіть найменшого займання.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, що місто готове до нового раунду боротьби зі стихією та попередила, що вітри можуть принести на південний берег Каліфорнії попіл зі згарищ.

Дощ у регіоні очікують не раніше кінця тижня.