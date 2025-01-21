Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом, повідомляє Politico.

“Це цілком зрозуміло, що люди хвилюються. Але зараз найголовніше, щоб люди зберігали спокій. Ми повинні мати можливість зустрітися і спокійно поговорити про це”, - сказав Егеде.

Прем'єр-міністр Гренландії наголосив, що якщо США хочуть говорити про Гренландію, вони повинні говорити з Гренландією.

Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт уточнила, що така зустріч може відбутися найближчими днями.

Водночас Егеде виключив можливість того, що Гренландія стане американським штатом.

“Гренландський народ повинен чітко дати зрозуміти, ким він хоче бути. Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями", - сказав він.