Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом, повідомляє Politico.
“Це цілком зрозуміло, що люди хвилюються. Але зараз найголовніше, щоб люди зберігали спокій. Ми повинні мати можливість зустрітися і спокійно поговорити про це”, - сказав Егеде.
Прем'єр-міністр Гренландії наголосив, що якщо США хочуть говорити про Гренландію, вони повинні говорити з Гренландією.
Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт уточнила, що така зустріч може відбутися найближчими днями.
Водночас Егеде виключив можливість того, що Гренландія стане американським штатом.
“Гренландський народ повинен чітко дати зрозуміти, ким він хоче бути. Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями", - сказав він.
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Дональд Трамп намагався "купити" Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну, але Копенгаген йому відмовив. Придбати острів намагався й президент Гаррі Трумен у 1946 році, але теж отримав відмову.
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BBC писала, що Гренландія – найбільший острів планети – багата на корисні копалини, а біля її берегів багато риби. Через острів пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки.
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Заяви про бажання отримати Гренландію Трамп робив ще до інавгурації. Данська прем'єрка Метте Фредеріксен навіть обговорювала з ним цю тему телефоном, сказавши, що острів не продається, а рішення про незалежність повинна ухвалювати країна.
- Більше про це – в матеріалі "Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай".