ВООЗ сподівається, що США передумають виходити з організації

"Ми шкодуємо, що США висловили намір вийти з нашої організації".

Всесвітня організація охорони здоров'я висловила жаль щодо рішення президента Дональда Трампа вивести Сполучені Штати Америки з організації.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми шкодуємо, що США висловили намір вийти з нашої організації", - йдеться у пресрелізі.

В організації сподіваються, що Вашингтон перегляне своє рішення.

"Ми сподіваємося, що Сполучені Штати переглянуть своє рішення і розраховуємо на конструктивний діалог для підтримки партнерства між США і ВООЗ на благо здоров'я і благополуччя мільйонів людей в усьому світі", - зазначається в документі.

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