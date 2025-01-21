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ВООЗ сподівається, що США передумають виходити з організації

"Ми шкодуємо, що США висловили намір вийти з нашої організації".

ВООЗ сподівається, що США передумають виходити з організації
Всесвітня організація охорони здоров'я
Фото: ukrinform.ua

Всесвітня організація охорони здоров'я висловила жаль щодо рішення президента Дональда Трампа вивести Сполучені Штати Америки з організації.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми шкодуємо, що США висловили намір вийти з нашої організації", - йдеться у пресрелізі.

В організації сподіваються, що Вашингтон перегляне своє рішення. 

"Ми сподіваємося, що Сполучені Штати переглянуть своє рішення і розраховуємо на конструктивний діалог для підтримки партнерства між США і ВООЗ на благо здоров'я і благополуччя мільйонів людей в усьому світі", - зазначається в документі.

Що передувало

  • Трамп підписав указ про вихід із ВООЗ. На думку нового президента США, його країна платить організації занадто великі внески порівняно з іншими країнами, наприклад, із Китаєм. У грудні минулого року видання Financial Times повідомляло, що перехідна команда Трампа наполягає на виході США зі ВООЗ в перший день роботи нової адміністрації. 
  • У 2020 році Трамп ініціював процес виходу з організації через поширення Covid-19, звинувативши агентство в тому, що воно було під контролем Китаю. Однак процес не завершили і його наступник Джо Байден відновив відносини з агентством у перший день свого перебування на посаді у 2021 році.
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