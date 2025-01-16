МОЗ затвердило новий порядок проведення медоглядів дітей вдома і в медзакладах

Міністерство охорони здоров’я України затвердило оновлений порядок і періодичність проведення медичних оглядів дітей удома та в медичних закладах.

Як пояснили у МОЗ, новий порядок уніфікує підхід до медичного спостереження за дітьми від народження до чотирьох років за програмою «Турбота з народження вдома».

Відповідно про програми, родини з дітьми отримуватимуть підтримку медичних працівників з питань імунізації, грудного вигодовування, харчування, позитивного батьківства та раннього виявлення ризиків порушень розвитку.

«У перші роки життя дитини важливо надавати їй необхідну медичну допомогу, а батькам — ґрунтовну інформацію про здоровʼя і харчування дитини, гігієну, вакцинацію, запобігання нещасним випадкам тощо. Для того, аби забезпечити це, Міністерство охорони здоровʼя України затвердило оновлений порядок та періодичність проведення профілактичних медичних оглядів дітей. Зокрема, передбачені домашні візити сімейними медсестрами», - повідомив керівник МОЗ Віктор Ляшко.

Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Маммадзаде зазначив, що перші роки від народження визначають оптимальне зростання та розвиток дитини, саме тому «домашні візити такі важливі для батьків, опікунів та їхніх дітей».

Тепер сімейні медичні сестри здійснюватимуть чотири візити тривалістю від 60 до 90 хвилин додому до сімей із дітьми. Крім того, шість консультацій із сімейною медсестрою сім’ї з дітьми можуть отримати в медзакладах після консультації з лікарем.

Щоб підготувати медичних працівників до надання якісних послуг сім’ям з дітьми, ЮНІСЕФ із партнерами торік створив 12 тренінгово-ресурсних центрів у семи регіонах України - Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській, Одеській, Дніпропетровській областях. Ще 10 центрів планують відкрити у 2025 році.

У цих центрах медичні працівники зможуть покращити свої знання та набути навички з основних питань раннього розвитку дітей, зокрема, консультування батьків щодо рутинної вакцинації, підтримки і налагодження грудного вигодовування (до шести місяців) та забезпечення прикорму малюків (з шести місяців і до трьох років), а також профілактики травматизму вдома, виявлення ознак післяпологової депресії та надання психоемоційної підтримки мамам, позитивного батьківства, залучення батька до виховання дитини, моніторингу розвитку дитини та скерування до спеціалістів у разі потреби.

Наразі функціонує пілотна програма, і медичні сестри вже проводять домашні візити у 15 областях, зокрема, у прифронтових та віддалених районах.

Минулого року понад 40 000 дітей, їхніх батьків та опікунів скористалися послугою домашніх візитів, їх надали понад 1100 медичних працівників, які пройшли тренінги.

Протягом 2025 року програма буде доступною в усіх регіонах нашої держави.