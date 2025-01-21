Фон дер Ляєн закликала ЄС і США працювати спільно, щоб уникнути «глобальних перегонів на виживання»

ЄС заявив про свою готовність взаємодіяти та вести переговори з президентом США Дональдом Трампом і попередив про необхідність уникати торговельного конфлікту, який завдасть шкоди обом сторонам та світовій економіці.

Таку заяву озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.

Трамп поки що утримався від введення мит на європейські товари, які, за його словами, частково є причиною торгового дефіциту США.

Президентка Єврокомісії, виступаючи на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму, заявила, що за останню чверть століття настала нова ера жорсткої глобальної конкуренції. Ляєн не назвала Трампа на ім'я, але згадала про все частіше використання санкцій, експортного контролю та мит для захисту національних інтересів, що поклало край попередній епосі, відзначеній більш вільною торгівлею між економіками.

«Нам потрібно буде працювати спільно, щоб уникнути глобальних перегонів на виживання. Бо ніхто не зацікавлений у тому, щоб розривати зв'язки у світовій економіці. Натомість нам потрібно модернізувати правила, щоб зберегти нашу здатність приносити взаємну вигоду нашим громадянам», - сказала очільниця Єврокомісії.

Вона також назвала США одним із найближчих партнерів 27 країн ЄС.

«Жодна інша економіка у світі не інтегрована так, як наша», - сказала фон дер Ляєн, зазначивши, що обсяг торгівлі між ЄС і США склав 1,5 трлн євро (1,55 трлн доларів США), що становить 30% світової торгівлі.

«Тому нашим головним пріоритетом буде рання взаємодія, обговорення спільних інтересів та готовність до переговорів. Ми будемо прагматичні, але завжди дотримуватимемося своїх принципів. Захищати наші інтереси та відстоювати наші цінності — це європейський шлях», - наголосила президентка Єврокомісії.