​В Естонії посилюють охорону об'єктів енергоінфраструктури перед відключенням енергосистеми від РФ

В Естонії до охорони об'єктів енергетичної інфраструктури залучать не лише поліцію і прикордонників, а й службовців Кайтселійта (сформованих на добровільній основі військ територіальної оборони), передає ERR.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, планується залучити менше ніж 100 службовців.

Ляенеметс зазначив, що в момент десинхронізації з російською енергосистема Естонії буде найбільш вразливою.

«Ми виконали багато різних підготовчих заходів, але ніколи не знаєш. Логіка МВС у тому, що краще бути готовим, тоді точно нічого не станеться... Минулого тижня я затвердив тимчасовий [перелік] об'єктів держоборони, об'єктів енергетичної інфраструктури. Найбільш важливі з них перетворені на тимчасові об'єкти держоборони, і на період десинхронізації ми запланували також фізичну охорону певних об'єктів», - сказав міністр.

Він не уточнив, як довго знадобиться охорона об'єктів, але цей період буде в будь-якому випадку довшим за два-три дні. Після синхронізації енергосистеми Естонії з континентальною Європою проведуть повторну оцінку ситуації, в результаті якої для деяких об'єктів статус тимчасової охорони можуть поміняти на постійний. Проте такий статус передбачає обов'язкову фізичну охорони об'єкта. «Фізична охорона справді [тільки] на цей період десинхронізації», - додав Ляенеметс.