​В Естонії посилюють охорону об'єктів енергоінфраструктури перед відключенням енергосистеми від РФ

В Естонії до охорони об'єктів енергетичної інфраструктури залучать не лише поліцію і прикордонників, а й службовців Кайтселійта (сформованих на добровільній основі військ територіальної оборони), передає ERR.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, планується залучити менше ніж 100 службовців.
Ляенеметс зазначив, що в момент десинхронізації з російською енергосистема Естонії буде найбільш вразливою.
«Ми виконали багато різних підготовчих заходів, але ніколи не знаєш. Логіка МВС у тому, що краще бути готовим, тоді точно нічого не станеться... Минулого тижня я затвердив тимчасовий [перелік] об'єктів держоборони, об'єктів енергетичної інфраструктури. Найбільш важливі з них перетворені на тимчасові об'єкти держоборони, і на період десинхронізації ми запланували також фізичну охорону певних об'єктів», - сказав міністр.
Він не уточнив, як довго знадобиться охорона об'єктів, але цей період буде в будь-якому випадку довшим за два-три дні. Після синхронізації енергосистеми Естонії з континентальною Європою проведуть повторну оцінку ситуації, в результаті якої для деяких об'єктів статус тимчасової охорони можуть поміняти на постійний. Проте такий статус передбачає обов'язкову фізичну охорони об'єкта. «Фізична охорона справді [тільки] на цей період десинхронізації», - додав Ляенеметс.
- Досі енергосистеми Естонії, Латвії та Литви працюють у системі IPS/UPS, у якій частоту контролює Росія.
- 8 лютого 2025 року енергосистеми країн Балтії відключаться від з'єднання з цією системою та розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова.
- Синхронізація з частотою континентальної Європи відбудеться 9 лютого, що дозволить країнам Балтії самостійно керувати частотою в системі та підвищити свою енергобезпеку.