У парламенті Словаччини спробують оголосити вотум недовіри уряду Фіцо

У парламенті Словаччини спробують оголосити вотум недовіри уряду Роберта Фіцо. Там тривають дебати перед голосуванням. Із такою ініціативою виступила опозиція.

Про це пише Aktuality.

Для висловлення недовіри уряду необхідно як мінімум 76 голосів депутатів.

Зазначається, що під час засідання очільник партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка озвучив усі претензії до Фіцо, зокрема, згадав його визит до Москви та заяви соратників, які поставили питання про подальше членство Словаччини у ЄС і НАТО.

Пізніше виступив сам Роберт Фіцо. Він заявив, що йому погрожують щоденно, і повторив власну думку про те, що прийняття України у НАТО "створить передумови для Третьої світової".

Він також сказав, що Євросоюз намагається обмежити суверенітет держави, наприклад, просуваючи питання цінностей, а також втручаючись у освітні системи.

Згодом Фіцо попросив, щоб його виступ був непублічним, виголосив промову та покинув парламент, у якому продовжилися дебати.