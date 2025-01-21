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Чернєв: Захід визнає приналежність України до європейського світу, але доводити це українцям доведеться ще роками

Народний депутат вважає, що державі потрібно буде робити багато "домашньої роботи". 

Захід визнає, що Україна є частиною європейського світу, і шлях держави до Євросоюзу є цьому підтвердженням, сказав у програмі "Дорослий погляд" на LB live народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв. Але Україні ще доведеться продовжувати доводити свою приналежність до європейського світу. 

І для цього державі потрібно буде робити багато "домашньої роботи" з реформування, боротьби з корупцією, підходами до ефективності існування державного апарату. Це завдання країни і на сьогодні, і на подальші часи, вважає нардеп. 

"Ми можемо подивитися на Польщу, яка зробила певний стрибок від посткомуністичної країни до європейської. Можемо сперечатися, які там були основні важелі – 100 млрд дотацій – це також робить свою справу, не тільки зміна в світосприйнятті. Але і це, і інше нам треба робити. Світосприйняття себе як європейців, частини європейської нації, віддалення від спадщини Російської Федерації, Російської імперії – це те, що потрібно робити сьогодні, завтра і післязавтра", – вважає народний депутат. 

На його погляд, позиціонування України всередині західного світу, а не буферної зони між Заходом і авторитарним Сходом, займе роки. 

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