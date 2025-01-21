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Трамп призупинив програми зовнішньої допомоги США на 90 днів

За цей час має відбутися перевірка, чи відповідають вони його політичним цілям. 

Трамп призупинив програми зовнішньої допомоги США на 90 днів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, для перевірок, чи відповідають вони його політичним цілям. 

Про це повідомляє Associated Press.

У тексті документа зазначається, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають інтересам Америки, а в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

Трамп наголосив, що ніяка подальша іноземна допомога "не повинна виділятися таким чином, що не відповідає зовнішній політиці президента США".

На яку саме допомогу спочатку вплине наказ, поки що невідомо, оскільки фінансування для багатьох програм уже виділено Конгресом. 

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