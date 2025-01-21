Сенат затвердив Марка Рубіо на посаді державного секретаря США

Американський Сенат затвердив Марка Рубіо на посаді державного секретаря. За нього віддали голоси 99 сенаторів з обох партій, жоден не проголосував проти, пише "Голос Америки".

Призначення Рубіо є першим затвердженням Сенату посадовця нового уряду Дональда Трампа. Рубіо став першим латиноамериканцем за походженням, який очолюватиме Держдепартамент.

Congratulations to Marco Rubio on his unanimous confirmation as Secretary of State—the first in President Trump's Cabinet.



America is back and entering a golden age. 🇺🇸 pic.twitter.com/zXVyHqAICH — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2025

"Кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку фінансуємо, кожна політика, яку ми наслідуєм, повинна відповідати на одне з трьох запитань: чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?" – говорив Рубіо у виступі перед комітетом до призначення.

Марко Рубіо народився у Флориді. Підтримував активну зовнішню політику щодо геополітичних ворогів США, зокрема Ірану, Куби та КНР. До того, як стати державним секретарем, був сенатором і віцеголовою комітету розвідки.

Під час слухань Рубіо сказав, що Штатам необхідно змінити курс, аби уникнути більшої залежності від Китаю.