Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
У США відбулася інавгурація Дональда Трампа. Відео
У США відбулася інавгурація Дональда Трампа. Відео
У Білій Церкві ровесниця та два підлітки побили 12-річну дівчину
У Білій Церкві ровесниця та два підлітки побили 12-річну дівчину
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
ГоловнаСвіт

Сенат затвердив Марка Рубіо на посаді державного секретаря США

Жоден сенатор не проголосував проти. 

Сенат затвердив Марка Рубіо на посаді державного секретаря США
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Американський Сенат затвердив Марка Рубіо на посаді державного секретаря. За нього віддали голоси 99 сенаторів з обох партій, жоден не проголосував проти, пише "Голос Америки".

Призначення Рубіо є першим затвердженням Сенату посадовця нового уряду Дональда Трампа. Рубіо став першим латиноамериканцем за походженням, який очолюватиме Держдепартамент. 

"Кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку фінансуємо, кожна політика, яку ми наслідуєм, повинна відповідати на одне з трьох запитань: чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?" – говорив Рубіо у виступі перед комітетом до призначення. 

Марко Рубіо народився у Флориді. Підтримував активну зовнішню політику щодо геополітичних ворогів США, зокрема Ірану, Куби та КНР. До того, як стати державним секретарем, був сенатором і віцеголовою комітету розвідки. 

Під час слухань Рубіо сказав, що Штатам необхідно змінити курс, аби уникнути більшої залежності від Китаю. 

  • Раніше Рубіо говорив, що для закінчення війни в Україні на поступки мають піти і Україна, і Росія. Україні, на його думку, доведеться відмовитися від окупованих територій. Водночас він підкреслював, що Україна повинна бути здатною захищати себе і після повномасштабної війни. 
  • Рубіо також казав, що війна закінчиться переговорами, та це не означає, що переговори будуть вигідні Росії. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies