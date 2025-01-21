Сенат затвердив Марка Рубіо на посаді державного секретаря США

Американський Сенат затвердив Марка Рубіо на посаді державного секретаря. За нього віддали голоси 99 сенаторів з обох партій, жоден не проголосував проти, пише "Голос Америки".
Призначення Рубіо є першим затвердженням Сенату посадовця нового уряду Дональда Трампа. Рубіо став першим латиноамериканцем за походженням, який очолюватиме Держдепартамент.
Congratulations to Marco Rubio on his unanimous confirmation as Secretary of State—the first in President Trump's Cabinet.— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2025
America is back and entering a golden age. 🇺🇸 pic.twitter.com/zXVyHqAICH
"Кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку фінансуємо, кожна політика, яку ми наслідуєм, повинна відповідати на одне з трьох запитань: чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?" – говорив Рубіо у виступі перед комітетом до призначення.
Марко Рубіо народився у Флориді. Підтримував активну зовнішню політику щодо геополітичних ворогів США, зокрема Ірану, Куби та КНР. До того, як стати державним секретарем, був сенатором і віцеголовою комітету розвідки.
Під час слухань Рубіо сказав, що Штатам необхідно змінити курс, аби уникнути більшої залежності від Китаю.
- Раніше Рубіо говорив, що для закінчення війни в Україні на поступки мають піти і Україна, і Росія. Україні, на його думку, доведеться відмовитися від окупованих територій. Водночас він підкреслював, що Україна повинна бути здатною захищати себе і після повномасштабної війни.
- Рубіо також казав, що війна закінчиться переговорами, та це не означає, що переговори будуть вигідні Росії.