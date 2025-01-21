Зеленський: деяке обіцяне торік озброєння не доїхало досі

Президент сказав, що найважча ситуація зараз на сході країни.

Росії не вистачило сил, щоб витіснити українських військових з Курської області. Зараз вона має там угруповання приблизно з 60 000 росіян, а також було 12 000 північних корейців. 4000 з них уже загинули, повідомив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Саме втягування іншої країни в війну і було стратегією Кремля, вважає президент. Він додав, що Україна вивчила підписану Росією та Іраном угоду, і поки що не знайшла там ознак втягування у війну іранської армії.

Хоча він вважає Іран втягнутим уже тим, що він постачає росіянам своє озброєння та ліцензії на виготовлення дронів у Росії.

Якби не Курська операція, росіяни далі б окуповували Харківську область, пояснив президент.

"Харківська операція провалилася у Путіна. Потім він хотів купувати знову північ. Він і починав наступ на Київ з півночі майже три роки тому. І тут він вирішив почати з півночі знову і захопити велике місто Суми. Тому прийшлося зробити превентивний удар, чим ми зробили буферну зону між військами Росії і Сумами", – сказав Володимир Зеленський.

На сході в Україні ситуація складна. Там найбільша кількість росіян, не виключено, що і найбільш підготовлених.

"У нас була велика проблема з затримкою. Спочатку голосування Конгресу, потім постачання. Навіть зараз постачання минулого року ще в дорозі", – сказав Зеленський.

На інших напрямках, за його словами, росіяни провалилися.

Стосовно стратегії України він сказав, що держава повинна отримати сильну дипломатію для закінчення війни. Це означає міцні гарантії безпеки, які забезпечать сталий і сильний мир. Але якщо гарантії будуть слабкими і будуть лише слова, то і від Росії ми отримаємо лише слова і вона повернеться з війною.

Зеленський додав, що Росія почала повномасштабну війну з угрупованням близько 200 000 плюс бойовики на окупованих тоді територіях Донецької і Луганської областей. Україні тоді було дуже складно без допомоги. Але на сьогодні Росія має в Україні 608 000 окупантів – утричі більше. Тому не можна казати про достатність допомоги.

Вистояти Україні допомагає нарощування власного виробництва. Але і Росія вкладає все в оборонну сферу. А Європа при цьому не вкладає.