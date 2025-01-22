Індія допоможе Трампу депортувати 18 тисяч своїх громадян

Нарендра Моді та Дональд Трамп у 2019 році

Уряд Індії заявив про сприяння Сполученим Штатам у процесі депортації своїх громадян, які незаконно перебувають на території США.

Як пише Bloomberg, у Нью-Делі висловили згоду з політикою Дональда Трампа щодо примусового вигнання нелегальних мігрантів. Експерти вважають, що таким чином країна прагне продемонструвати лояльність до нового господаря Білого дому та уникнути можливої торговельної війни.

За підрахунками Вашингтона, на території США без дозвільних документів перебувають близько 18 тисяч громадян Індії. Здебільшого це молодь із західних регіонів - штатів Пунджаб та Гуджарат.

Уряд Нарендри Моді сподівається, що нова адміністрація США не буде скорочувати програми для законного переселення іноземців, зокрема за студентськими візами та квотою для працівників зі спеціальними навичками. Близько 75% громадян, які прибувають до Штатів в межах цих ініціатив, мають саме індійські паспорти.