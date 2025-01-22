У Таїланді після набуття чинності закону про ЛГБТ одружаться сотні одностатевих пар

У Бангкоку зареєструвалися щонайменше 200 пар, щоб одружитися на масовому весіллі в популярному торговому центрі у центрі міста.

Тайська одностатева пара тримається за руки під час мітингу

У четвер в Таїланді сотні одностатевих пар одружаться після набуття чинності закону про рівність шлюбів.

Про це пише CNN.

Відповідно до законодавства, прийнятого парламентом Таїланду та схваленого королем минулого року, одностатеві пари зможуть реєструвати свої шлюби з повними юридичними, фінансовими та медичними правами, а також правами усиновлення та спадкування.

Святкування відбудуться в четвер у багатьох частинах країни.

У Бангкоку зареєструвалися щонайменше 200 пар, щоб одружитися на масовому весіллі в популярному торговому центрі у центрі міста.

За даними дослідницького центру Pew, наразі одностатеві шлюби визнають понад 30 юрисдикцій у всьому світі, але найбільшого прогресу було досягнуто в Європі, Америці та Австралазії.

Таїланд став третім в Азії, який визнав одностатеві шлюби після Тайваню в 2019 році і Непалу через чотири роки.Правозахисники кажуть, що наступним етапом для уряду Таїланду є дозвіл трансгендерам змінювати свою гендерну ідентичність.

За даними Asia Pacific Transgender Network, у країні проживає близько 314 000 транссексуалів.