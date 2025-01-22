Зеленський обговорив з прем’єром Катару розширення місії з повернення українських дітей з РФ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром – міністром закордонних справ Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані, передає Офіс президента України.

Глава держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та приєднання до Спільного комюніке за підсумками першого Саміту миру.

Президент відзначив посередництво Катару в поверненні додому 53 українських дітей, яких Росія примусово вивезла з України.

“Наша держава розраховує на розширення цієї посередницької місії та допомогу з поверненням незаконно утримуваних цивільних і військовополонених”, – йдеться у повідомленні.

Окремі теми розмови – гуманітарна співпраця та продовольча безпека.

Зеленський розповів про нову українську ініціативу Food from Ukraine, започатковану для допомоги сирійському народові та постачання в Сирію продовольства.

Крім того, Україна працює над можливостями підтримки аграрного сектору цієї країни та навчанням сирійських студентів. Президент запросив Катар приєднатися до реалізації цих ініціатив і надати фінансову підтримку, що також є внеском у відновлення стабільності в усьому регіоні.