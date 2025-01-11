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​Лубінець розповів про те, як Росія «перевиховує» українських дітей на окупованих територіях

Ворог залучає маленьких українців до програм із насильницької аисміляції та мілітаризації.

​Лубінець розповів про те, як Росія «перевиховує» українських дітей на окупованих територіях
омбудсман Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Протягом літа 2024 року понад 3000 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської області були вивезені окупаційною владою на «перевиховання».

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

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За його словами, під маскуванням відпочинкових, оздоровчих та культурно-просвітницьких програм 3310 дітей переміщували в різноманітні табори у віддалених регіонах Росії.

«Серед так званих заходів для дітей — оборонно-спортивні збори у Вологді та «Університетські зміни», організовані в Тулі. Росіяни залучають українських дітей до екскурсій, майстер-класів, спортивних змагань, а також до програм, які сприяють насильницькій асиміляції та мілітаризації. Впевнений, що ці дії є частиною цілеспрямованої стратегії РФ, спрямованої на знищення національної ідентичності українських дітей шляхом насадження російської культури, історії та мови, і залучення їх у майбутньому до боротьби проти своєї рідної країни», - заявив омбудсман.

Лубінець додав, що мета Росії — створити «покоління, позбавлене своєї національної пам’яті».  

Уповноважений ВР із прав людини наголосив, що наша держава домагатиметься «покарання для кожного, хто посягає на життя, безпеку, існування українських дітей, які вимушено опинилися під владою агресора». 

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