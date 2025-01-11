Армія РФ атакувала дронами Миколаївщину, є пошкодження

Гасіння пожежі після російського обстрілу Очакова на Миколаївщині 1 липня 2024 року

Станом на ранок 11 січня відомо про пошкодження унаслідок дронової атаки РФ по Миколаївській області.

Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч на 11 січня сили протиповітряної оборони знищили три ударні дрони типу Shahed 131/136 над Миколаївщиною. Уламки одного з них спричинили пожежу сухої трави на відкритій території у Вознесенському районі. Полум’я оперативно загасили, постраждалих немає.

У Миколаївському районі ворог здійснив сім ударів FPV-дронами по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. У селах Дніпровське та Солончаки також пошкоджено по одному житловому будинку.

На щастя, ніхто не постраждав.

Увечері 10 січня було зафіксовано атаку дроном невстановленого типу по Сухоєланецькій громаді. Постраждалих немає.