Єрмак: триває підготовка візиту Зеленського до Саудівської Аравії

Українська сторона готує візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, є низка «важливих питань щодо поглиблення співпраці».
Про підготовку візиту Єрмак говорив із міністром закордонних справ Королівства Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом. Вони зустрілися у Давосі.
- Цього місяця Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Вони обговорили можливості двосторонньої та багатосторонньої міжнародної співпраці для «досягнення справедливого й тривалого миру». Зеленський, зокрема, запропонував Саудівській Аравії профінансувати постачання продовольства до Сирії.