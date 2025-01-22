Єрмак: триває підготовка візиту Зеленського до Саудівської Аравії

Українська сторона готує візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, є низка «важливих питань щодо поглиблення співпраці».

Про підготовку візиту Єрмак говорив із міністром закордонних справ Королівства Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом. Вони зустрілися у Давосі.