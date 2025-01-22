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Єрмак: триває підготовка візиту Зеленського до Саудівської Аравії

Є низка «важливих питань щодо поглиблення співпраці», додав керівник ОПУ.

Єрмак: триває підготовка візиту Зеленського до Саудівської Аравії
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Українська сторона готує візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За його словами, є низка «важливих питань щодо поглиблення співпраці».

Про підготовку візиту Єрмак говорив із міністром закордонних справ Королівства Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом. Вони зустрілися у Давосі. 

  • Цього місяця Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Вони обговорили можливості двосторонньої та багатосторонньої міжнародної співпраці для «досягнення справедливого й тривалого миру». Зеленський, зокрема, запропонував Саудівській Аравії профінансувати постачання продовольства до Сирії.
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