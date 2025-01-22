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Reuters: Іран має 200 кілограмів збагаченого урану

Це відповідає майже 90%, які потрібні для збройового рівня.

Reuters: Іран має 200 кілограмів збагаченого урану

Станом на сьогодні Іран володіє 200 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що відповідає 90% збройового рівня. 

Про це пише Reuters з посиланням на заяву директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

"Іран наразі володіє близько 200 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що майже відповідає 90%, які потрібні для збройового рівня", — заявив Гроссі.

Західні держави назвали цей крок серйозною ескалацією і заявили, що немає цивільного виправдання для збагачення до такого рівня, і що жодна інша країна не робила цього, не виробляючи ядерної зброї. Іран заявив, що його програма є цілком мирною, і він має право збагачувати уран до будь-якого рівня, який він хоче.

Згідно зі стандартами МАГАТЕ, така кількість матеріалу, якщо його додатково збагачувати, може потенційно стати достатньою для виготовлення п'яти ядерних боєголовок.

За словами Гроссі останнім часом Іран прискорив збагачення урану до рівня 60%, збільшивши темпи виробництва в сім разів.

  • Іран поінформував МАГАТЕ про плани встановити більше центрифуг для збагачення урану на своїх заводах у Фордо і Натанзі. Також Іран хоче підключити нещодавно встановлені там машини.
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