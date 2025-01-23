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Президент Польщі вважає, що Захід повинен “змусити Путіна благати про мирні переговори”

Дуда проти вмовляння Путіна до переговорів.

Президент Польщі вважає, що Захід повинен “змусити Путіна благати про мирні переговори”
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Захід повинен застосувати усі методи, щоб змусити Путіна благати про мирні переговори, передає РБК-Україна. 

"Якщо ми поставимо запитання, яким чином стимулювати Путіна, щоб він сів за стіл переговорів про мир, то відповідь має бути такою. Ми маємо такі заходи застосувати, щоб примусити Путіна, щоб він благав миру і благав мирних переговорів", – сказав Дуда під час "Українського сніданку" в Давосі.

Він додав, що не бажає "вмовляти Путіна, щоб він сів за стіл переговорів".

Нещодавно президент США Дональд Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть "високі податки, тарифи і санкції".

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