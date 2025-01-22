Володимир Зеленський обговорив з президентом Сербії інтеграцію в Європейський Союз

Президент України Володимир Зеленський провів у Давосі зустріч із сербським колегою Александром Вучичем.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Під час зустрічі президенти обговорили інтеграцію в Європейський Союз, що є спільною метою двох країн.

Також Зеленський подякував за гуманітарну та фінансову підтримку України з боку Сербії, та наголосив, що тривалий і стійкий мир має підкріплюватися сильними гарантіями безпеки.

“Сторони також звірили позиції щодо актуальних питань міжнародного порядку денного та форматів подальшої взаємодії в межах напрацьованих проєктів”, - підсумували в Офісі президента.

наступний крок Сербії до членства в ЄС. Причиною в МЗС Нідерландів називають недостатній прогрес у сфері верховенства права в Сербії.