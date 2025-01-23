Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних

Вартість такої послуги становила 8 тисяч доларів США з одного «клієнта».

До суду скерували обвинувальний акт стосовно чотирьох місцевих мешканців, зокрема і депутата районної ради, які переправляли через кордон військовозобов'язаних.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Розслідування встановило, що переправники забезпечували охочим уникнути мобілізації військовозобов’язаним перехід через кордон так званим «зеленим коридором».

Їх збирали в обумовленому місці та поселяли неподалік кордону. Потім особи, які орієнтувалися на місцевості, проводили їх лісом повз пункти пропуску. Звідти чоловіки пішки йшли до Румунії.

Вартість такої послуги становила 8 тисяч доларів США з одного «клієнта».

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону Вилучені гроші під час обшуку

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону Вилучені під час обшуків гроші

Під час обшуків в обвинувачених вилучили понад 16 тисяч доларів, 500 євро та 30 тисяч гривень готівки,⁠ gps-прилад та інші речові докази.

За вчинене їм загрожує до 9 років позбавлення волі.