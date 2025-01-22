Внаслідок нічної атаки ворога є пошкодження в шести областях. Захисники змогли збити 65 дронів, ще 30 – знешкодили

Російська армія починаючи з 19:00 21 січня знову протягом ночі атакувала Україну дронами. Ворог випустив 99 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів з території Криму, а також Росії: Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 10:00 підтвердили збиття 65 ударних БпЛА і дронів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Про це повідомили в Повітряних силах.

30 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих", – повідомили військові.

Фото: Повітряні сили в Facebook