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Росіяни атакували з танка село на Херсонщині

Зруйновано житловий булинок.

Росіяни атакували з танка село на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У середу, 22 січня, російські війська атакували з танка село Милове на Херсонщині. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Внаслідок одного з “прильотів” зруйновано житловий будинок", — ідеться у повідомленні. 

Обійшлося без потерпілих. 

Крім того, близько 11:00 російські війська вкрили вогнем Комишани. Внаслідок обстрілу 41-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та поранення руки. 

А у Білозерці російські військові атакували з дрона велосипедиста. 61-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги. 

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