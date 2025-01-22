Росіяни атакували з танка село на Херсонщині

У середу, 22 січня, російські війська атакували з танка село Милове на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок одного з “прильотів” зруйновано житловий будинок", — ідеться у повідомленні.

Обійшлося без потерпілих.

Крім того, близько 11:00 російські війська вкрили вогнем Комишани. Внаслідок обстрілу 41-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та поранення руки.

А у Білозерці російські військові атакували з дрона велосипедиста. 61-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги.