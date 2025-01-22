Бійці ГУР знищили супутникове обладнання росіян

Також знищено укриття з особовим складом ЗС РФ.

Бійці ГУР МО знищили супутникове обладнання росіян, а також ліквідували особовий склад ворожої армії.

Про це ідеться у повідомленні ГУР МО.

17 січня бійці ГУР МО України в районі н.п. Тьоткіно (РФ) виявили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

За допомогою FPV-дронів українські розвідники знищили російські пристрої для користування можливостями супутників "Ямал-401", "Ямал-402" та "Ямал-300K”", які працюють у Ка-діапазоні частот.

Також ГУРівці завдали вогневого ураження по укриттю з особовим складом ворожого розрахунку.