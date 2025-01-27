ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Донецькій області росіяни вбили одну та поранили чотирьох людей

Правоохоронці зафіксували 3140 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

У Донецькій області росіяни вбили одну та поранили чотирьох людей
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

У Донецькій області через агресію РФ загинула одна людина та ще четверо – поранені. Поліція зафіксувала 3 140 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

Про це повідомила Нацполіція.

Війська РФ атакували п'ять міст: Костянтинівку, Мирноград, Покровськ, Родинське, Торецьк. Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків.

По Покровську росіяни вдарили з артилерії і дронів. Там вбили жінку, пошкодили цивільне авто.

наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
наслідки обстрілу Донеччини

У Мирнограді ударом дрону пошкоджено цивільний автомобіль.

На Костянтинівку окупанти скинули три авіабомби «ФАБ-250» та двічі вгатили по місту артилерією. Поранень зазнали четверо цивільних осіб, пошкоджено 4 багатоквартирних і 7 приватних будинків, гараж, автомобіль, 2 електромережі.Крім того, встановили, що 25 січня у Часовому Яру загинув мирний житель.

наслдіки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
наслдіки обстрілу Донеччини

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

  • З Покровської громади Донецької області вдалося евакуювати усіх дітей, водночас у Покровську досі залишаються 7000 людей.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies