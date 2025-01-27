Правоохоронці зафіксували 3140 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

У Донецькій області через агресію РФ загинула одна людина та ще четверо – поранені. Поліція зафіксувала 3 140 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Про це повідомила Нацполіція.

Війська РФ атакували п'ять міст: Костянтинівку, Мирноград, Покровськ, Родинське, Торецьк. Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків.

По Покровську росіяни вдарили з артилерії і дронів. Там вбили жінку, пошкодили цивільне авто.

Фото: Нацполіція наслідки обстрілу Донеччини

У Мирнограді ударом дрону пошкоджено цивільний автомобіль.

На Костянтинівку окупанти скинули три авіабомби «ФАБ-250» та двічі вгатили по місту артилерією. Поранень зазнали четверо цивільних осіб, пошкоджено 4 багатоквартирних і 7 приватних будинків, гараж, автомобіль, 2 електромережі.Крім того, встановили, що 25 січня у Часовому Яру загинув мирний житель.

Фото: Нацполіція наслдіки обстрілу Донеччини

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.