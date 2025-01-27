Міноборони визначило два резервні центри, у яких допомагатимуть звільненим з полону військовим

Центри зможуть оперативно реагувати на потреби звільнених військовослужбовців ЗСУ, ГУР та Державної спеціальної служби транспорту.

Звільнені з російського полону українці, 17 липня 2024 року.

Міністерство оборони України визначило два резервні центри, на базі яких надаватиметься комплексна підтримка звільненим з полону військовим.

Як повідомили у оборонному відомстві, відповідне рішення було ухвалене на виконання закону про соціальний захист військовослужбовців.

Два додаткові заклади охорони здоровʼя в центральному регіоні мають бути готовими надавати допомогу військовим, які перебували в полоні. Вони забезпечуватимуть захисників медичною та психологічною допомогою.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки державного секретаря Міноборони Нікіти Нікітенка, зараз створюють систему підтримки для військових, які пережили полон. Кожен центр реінтеграції матиме фахівців для індивідуального підходу до реабілітації – від медичного огляду до психологічної адаптації.

Центри зможуть оперативно реагувати на потреби звільнених військовослужбовців Збройних сил України, розвідувального органу Міністерства оборони та Державної спеціальної служби транспорту.

Рішення МІноборони базується на нещодавно ухваленому Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Документ передбачає обов'язкове проходження звільненими з полону військовими реінтеграційних заходів та постізоляційного супроводу.