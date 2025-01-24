Керівник ДОТ погодився очолити агенцію оборонних закупівель замість Безрукової

Він додав, що при цьому залишиться очільником Держоператора тилу.

Керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов погодився очолити агенцію оборонних закупівель замість Марини Безрукової.

Про це Жумаділов написав на своїй фейсбук-сторінці.

«Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час. Побудувати системну роботу з забезпечення війська - моя єдина мета. Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання», - зазначив очільник ДОТ.

Він додав, що при цьому залишиться керівником Держоператора тилу.