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Керівник ДОТ погодився очолити агенцію оборонних закупівель замість Безрукової

Він додав, що при цьому залишиться очільником Держоператора тилу. 

Керівник ДОТ погодився очолити агенцію оборонних закупівель замість Безрукової
Керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов
Фото: скрин відео

Керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов погодився очолити агенцію оборонних закупівель замість Марини Безрукової.

Про це Жумаділов написав на своїй фейсбук-сторінці.

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«Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час. Побудувати системну роботу з забезпечення війська - моя єдина мета. Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання», - зазначив очільник ДОТ.

Він додав, що при цьому залишиться керівником Держоператора тилу. 

  • Цій заяві Жумаділова передувало рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із керівницею АОЗ Мариною Безруковою всупереч рішенню Наглядової ради.
  • Умєров вирішив звільнити також свого заступника Дмитра Кліменкова, а з Наглядової ради МОУ відкликати двох представників держави – свого ексзаступника Юрія Джигира та керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута.
  • 22 січня Наглядова рада одноголосно ухвалила рішення про продовження контракту із Безруковою на один рік. Однак Міністерство оборони це рішення не погодило.
  • Восени 2024-го Умєров заявив в інтерв'ю LB.ua, що АОЗ і ДОТ збираються об'єднати в одну агенцію і що процес уже на фінальній стадії. 
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