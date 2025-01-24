Керівник ДОТ погодився очолити агенцію оборонних закупівель замість Безрукової

Керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов погодився очолити агенцію оборонних закупівель замість Марини Безрукової.
Про це Жумаділов написав на своїй фейсбук-сторінці.
«Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час. Побудувати системну роботу з забезпечення війська - моя єдина мета. Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання», - зазначив очільник ДОТ.
Він додав, що при цьому залишиться керівником Держоператора тилу.
- Цій заяві Жумаділова передувало рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із керівницею АОЗ Мариною Безруковою всупереч рішенню Наглядової ради.
- Умєров вирішив звільнити також свого заступника Дмитра Кліменкова, а з Наглядової ради МОУ відкликати двох представників держави – свого ексзаступника Юрія Джигира та керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута.
- 22 січня Наглядова рада одноголосно ухвалила рішення про продовження контракту із Безруковою на один рік. Однак Міністерство оборони це рішення не погодило.
- Восени 2024-го Умєров заявив в інтерв'ю LB.ua, що АОЗ і ДОТ збираються об'єднати в одну агенцію і що процес уже на фінальній стадії.