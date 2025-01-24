ВАКС продовжив запобіжку керівниці Хмельницької обласної МСЕК Крупі

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та продовжила запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Як повідомила пресслужба ВАКС, строк дії «запобіжки» – 60 діб, тобто до 23 березня включно.

Разом з тим, слідчий суддя визначила інший розмір застави, що складає вже 260 млн грн. Було 280 млн грн.

У разі внесення застави підозрювана зобов’язана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, не залишати межі Хмельницького без дозволу, утримуватися від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду, а також повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Справа Крупи