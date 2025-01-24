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ВАКС продовжив запобіжку керівниці Хмельницької обласної МСЕК Крупі

Також суд зменшив розмір застави підозрюваній.

ВАКС продовжив запобіжку керівниці Хмельницької обласної МСЕК Крупі
Тетяна Крупа
Фото: Facebook/Тетяна Крупа

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та продовжила запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Як повідомила пресслужба ВАКС, строк дії «запобіжки» – 60 діб, тобто до 23 березня включно.

Разом з тим, слідчий суддя визначила інший розмір застави, що складає вже 260 млн грн. Було 280 млн грн.

У разі внесення застави підозрювана зобов’язана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, не залишати межі Хмельницького без дозволу, утримуватися від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду, а також  повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Справа Крупи

  • 5 жовтня 2024 року очільницю Хмельницької облМСЕК затримали й повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів
  • Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили $100 тисяч, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.
  • У жовтні Печерський районний суд Києва відправив крупу під варту, встановивши розмір застави 500 млн грн.
  • Згодом їй зменшили розмір застави до 300 млн грн. У листопаді цифра вже становила 280 млн грн. 
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