ВАКС продовжив запобіжку керівниці Хмельницької обласної МСЕК Крупі

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та продовжила запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
Як повідомила пресслужба ВАКС, строк дії «запобіжки» – 60 діб, тобто до 23 березня включно.
Разом з тим, слідчий суддя визначила інший розмір застави, що складає вже 260 млн грн. Було 280 млн грн.
У разі внесення застави підозрювана зобов’язана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, не залишати межі Хмельницького без дозволу, утримуватися від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду, а також повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Справа Крупи
- 5 жовтня 2024 року очільницю Хмельницької облМСЕК затримали й повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів.
- Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили $100 тисяч, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.
- У жовтні Печерський районний суд Києва відправив крупу під варту, встановивши розмір застави 500 млн грн.
- Згодом їй зменшили розмір застави до 300 млн грн. У листопаді цифра вже становила 280 млн грн.