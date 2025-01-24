Міноборони розробляє нову маскувальну форму для спецпризначенців

Протягом минулого року міністерство розробило та затвердило 28 технічних специфікацій предметів речового забезпечення.

Міністерство оборони працює над розробкою нової маскувальної форми, яку військовослужбовці підрозділів спеціального призначення зможуть використовувати в польових умовах під час виконання бойових завдань у зимовий період.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Нова маскувальна форма призначена для використання в польових умовах під час виконання бойових завдань військовослужбовцями підрозділів спецпризначення у зимовий період.

"Під час розробки костюма Центральне управління розвитку матеріального забезпечення ґрунтувалося на результатах військових (дослідних) випробувань, а також врахувало зауваження та побажання військовослужбовців", — ідеться у повідомленні відомства.

Нова модель оснащена вдосконаленими елементами маскування та конструктивними рішеннями, що дозволяють виконувати костюму додаткову функцію маскування.

Вільна конструкція костюма забезпечує максимальну свободу рухів, приховує контури людини та дозволяє використовувати його як верхній одяг.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив, що новий зимовий маскувальний костюм є ще одним крок до створення сучасного спорядження, яке відповідає реальним потребам військовослужбовців у бойових умовах.

"Ця робота ґрунтується на практичному досвіді наших захисників і є важливим елементом зміцнення обороноздатності країни", — каже він.

Кліменков нагадав, що протягом минулого року міністерство розробило та затвердило 28 технічних специфікацій предметів речового забезпечення, серед яких – полегшений бронежилет або адаптивний одяг для поранених.