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В Україні викрили ділків, які організували схему продажу немовлят за кордон

Вартість угоди за дитину коливалася від 50 до 70 тисяч євро.

В Україні викрили ділків, які організували схему продажу немовлят за кордон
новонароджена дитина
Фото: unsplash/ Christian Bowen

Агентство з розшуку та менеджменту активів спільно зі слідчим відділом Оболонського управління поліції у Києві та Державною прикордонною службою викрили масштабну схему незаконного продажу новонароджених дітей за кордон.

Про це заявила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, схему організували власники приватних клінік у Києві та Харкові за участю адвокатів, перекладачів і медичного персоналу. 

«Група діяла під прикриттям сурогатного материнства, залучаючи жінок у складних життєвих обставинах. Їм пропонували 12 тисяч євро за участь у програмі. Після народження дитини жінок змушували надавати неправдиві дані під час реєстрації, відмовлятися від дитини на користь іноземців і надавати дозвіл на вивезення цієї дитини за кордон», - розповіла Дума, зазначивши, що вартість угоди за дитину коливалася від 50 до 70 тисяч євро.

На території України вдалося встановити активи, які належать членам злочинної групи. Серед них:

  • 24 об’єкти нерухомості,
  • 9 земельних ділянок,
  • 10 транспортних засобів,
  • 2,5 млн грн,
  • 4 об’єкти інтелектуальної власності.

Під час розслідування встановили, що зловмисники відкривали банківські рахунки в різних країнах, регулярно змінювали місця реєстрації та активно подорожували, відвідуючи елітні курорти по всьому світу. 

У співпраці з іноземними правоохоронними органами АРМА виявило за кордоном автомобільний транспорт та банківські рахунки у США, Румунії, Данії, Німеччині. Також отримали підтвердження фактів перетину кордону фігурантами схеми та їх оточенням.

  • У 2021 році Служба безпеки в Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами, які налагодили схему "постачання" іноземцям немовлят під виглядом програми сурогатного материнства.
  • Тим часом торік Італія прийняла найбільш обмежувальний на Заході закон проти міжнародного сурогатного материнства. Потенційним батькам, які використовують сурогатних матерів за кордоном, погрожують тюремним терміном і суворими штрафами.
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