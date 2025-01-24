В Україні викрили ділків, які організували схему продажу немовлят за кордон

Вартість угоди за дитину коливалася від 50 до 70 тисяч євро.

Агентство з розшуку та менеджменту активів спільно зі слідчим відділом Оболонського управління поліції у Києві та Державною прикордонною службою викрили масштабну схему незаконного продажу новонароджених дітей за кордон.

Про це заявила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, схему організували власники приватних клінік у Києві та Харкові за участю адвокатів, перекладачів і медичного персоналу.

«Група діяла під прикриттям сурогатного материнства, залучаючи жінок у складних життєвих обставинах. Їм пропонували 12 тисяч євро за участь у програмі. Після народження дитини жінок змушували надавати неправдиві дані під час реєстрації, відмовлятися від дитини на користь іноземців і надавати дозвіл на вивезення цієї дитини за кордон», - розповіла Дума, зазначивши, що вартість угоди за дитину коливалася від 50 до 70 тисяч євро.

На території України вдалося встановити активи, які належать членам злочинної групи. Серед них:

24 об’єкти нерухомості,

9 земельних ділянок,

10 транспортних засобів,

2,5 млн грн,

4 об’єкти інтелектуальної власності.

Під час розслідування встановили, що зловмисники відкривали банківські рахунки в різних країнах, регулярно змінювали місця реєстрації та активно подорожували, відвідуючи елітні курорти по всьому світу.

У співпраці з іноземними правоохоронними органами АРМА виявило за кордоном автомобільний транспорт та банківські рахунки у США, Румунії, Данії, Німеччині. Також отримали підтвердження фактів перетину кордону фігурантами схеми та їх оточенням.