Херсонська ОВА: зранку 25 січня росіяни планують атакувати Херсон

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що є інформація щодо ймовірного масованого російського обстрілу Херсона.

“Завтра, 25-го січня, ворог планує з самого ранку атакувати обласний центр та передмістя, використовуючи ствольну та реактивну артилерію”, - написав Прокудін.

Начальник ОВА закликав містян подбати про власну та безпеку своїх рідних.

Російська армія атакувала з дрона Антонівку, що у передмісті Херсона. Постраждав мирний житель.

Армія РФ атакувала з БпЛА Херсон. Під обстріл потрапив 64-річний житель обласного центру.