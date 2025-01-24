Херсонська ОВА: зранку 25 січня росіяни планують атакувати Херсон

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що є інформація щодо ймовірного масованого російського обстрілу Херсона.
“Завтра, 25-го січня, ворог планує з самого ранку атакувати обласний центр та передмістя, використовуючи ствольну та реактивну артилерію”, - написав Прокудін.
Начальник ОВА закликав містян подбати про власну та безпеку своїх рідних.
- Російська армія атакувала з дрона Антонівку, що у передмісті Херсона. Постраждав мирний житель.
- Армія РФ атакувала з БпЛА Херсон. Під обстріл потрапив 64-річний житель обласного центру.
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Троє людей поранені унаслідок учорашніх ударів ворога по Херсонській області.