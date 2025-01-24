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Херсонська ОВА: зранку 25 січня росіяни планують атакувати Херсон

Загарбники планують застосувати ствольну та реактивну артилерію.

Херсонська ОВА: зранку 25 січня росіяни планують атакувати Херсон
Олександр Прокудін

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що є інформація щодо ймовірного масованого російського обстрілу Херсона. 

“Завтра, 25-го січня, ворог планує з самого ранку атакувати обласний центр та передмістя, використовуючи ствольну та реактивну артилерію”, - написав Прокудін. 

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Начальник ОВА закликав містян подбати про власну та безпеку своїх рідних.

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