У АОЗ вважають, що анонс нового керівника був тиском на наглядову раду

Там наголосили, що повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада.

У Агенції оборонних закупівель вважають, що анонсування нового керівника було тиском на Наглядову раду.

Про це йдеться у заяві на сторінці АОЗ у фейсбуці.

У повідомленні зазначено, що наглядова рада Агенції уклала додаткову угоду про продовження дії контракту з чинною директоркою Мариною Безруковою, і рішення щодо продовження строку дії контракту прийняли одноголосно.

У АОЗ нагадали, що повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно наглядова рада, що відповідає як Закону України та останній редакції статуту Агенції.

"Станом на сьогодні Наглядова рада АОЗ є правочинною, навіть попри заяву Міністра оборони України про відкликання двох представників держави, які проявили незалежну позицію. У цих обставинах попереднє анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим", – зазначено у заяві.

Також у Агенції назвали це "безпрецедендентим порушенням всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами, що зокрема фінансують виробництво української зброї в межах "данської моделі".

Що передувало