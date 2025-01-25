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У АОЗ вважають, що анонс нового керівника був тиском на наглядову раду

Там наголосили, що повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада. 

У АОЗ вважають, що анонс нового керівника був тиском на наглядову раду
Голова АОЗ Марина Безрукова
Фото: АОЗ

У Агенції  оборонних закупівель вважають, що анонсування нового керівника було тиском на Наглядову раду.

Про це йдеться у заяві на сторінці АОЗ у фейсбуці. 

У повідомленні зазначено, що наглядова рада Агенції уклала додаткову угоду про продовження дії контракту з чинною директоркою Мариною Безруковою, і рішення щодо продовження строку дії контракту прийняли одноголосно. 

У АОЗ нагадали, що повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно наглядова рада, що відповідає як Закону України та останній редакції статуту Агенції.

"Станом на сьогодні Наглядова рада АОЗ є правочинною, навіть попри заяву Міністра оборони України про відкликання двох представників держави, які проявили незалежну позицію. У цих обставинах попереднє анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим", – зазначено у заяві.

Також у Агенції назвали це "безпрецедендентим порушенням всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами, що зокрема фінансують виробництво української зброї в межах "данської моделі".

Що передувало

  • Марина Безрукова очолила Агенцію оборонних закупівель у січні минулого року. 
  • Продовження контракту з Безруковою наглядова рада погодила ще 22 січня Але міністр оборони це так і не затвердив. Журналістка і членкиня громадської антикорупційної ради при міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що з міністерства прийшло непогодження. При цьому вона вказала, що наглядова рада має повноваження обирати голову АОЗ. 
  • Згодом стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт з головою АОЗ Безруковою, а також звільнити також свого заступника Дмитра Кліменкова. Також міністр вирішив відкликати двох представників держави з Наглядової ради МОУ – свого ексзаступника Юрія Джигира та керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута.
  • Керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ замість Марини Безрукової.
  • Однак керівниця Агенції оборонних закупівель заявила, що відповідно до законодавства залишається чинною головою АОЗ. Вона розповіла, що оприлюднена міністром оборони Рустемом Умєровим інформація про непродовження контракту шокувала її.
  • Восени 2024-го Умєров заявив в інтерв'ю LB.ua, що АОЗ і ДОТ збираються об'єднати в одну агенцію і що процес уже на фінальній стадії.
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