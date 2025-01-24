Єврорада отримала перший скринінговий звіт першого кластера переговорів про членство України в ЄС

Європейська рада отримала від Єврокомісії перший скринінговий звіт першого кластера "Основи" переговорів про членство нашої держави у ЄС, передає «Інтерфакс-Україна».

«Подання скринінгового звіту є першим кроком у переговорах щодо членства, де Комісія пояснює кандидату його права та обов'язки як держави-члена, а на другому етапі оцінює, де перебуває кандидат із точки зору правової відповідності та можливості застосовувати acquis (сукупність законів і прав ЄС, що застосовуються у державах-членах – Ред.). Звіт про перевірку минулого тижня стосується кластера 1 Fundamentals (Основи), який лежить в основі переговорів про вступ. Відповідно до Переговорних рамок цей кластер відкривається першим і закривається останнім у переговорах», - пояснили у Єврокомісії.

Тепер цей звіт обговорюватимуть із державами-членами у Європейській раді. Якщо остання погодить документ, тоді організують міжурядову конференцію, на якій обидві країни офіційно відкриють кластер на переговорах.

У Єврокомісії додали, що рішення, які стосуються переговорів щодо вступу до ЄС, Європейська рада має ухвалити одноголосно.

Тим часом наша держава проходить двосторонній процес перевірки. Він триватиме до осені 2025 року. Якщо Україна виконає всі умови, Єврокомісія розраховує на відкриття перемовин щодо кластерів, починаючи з кластера 1 «Основи», якнайшвидше у 2025 році.

Переговори про вступ до ЄС розбили на 35 розділів, згрупованих у шість кластерів. Їх відкривають по черзі, зважаючи на прогрес, який досягає крана-кандидат.