Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму

Ольга Куришко з червня 2023 року перебуває на посаді заступниці постійного представника.

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко постійним представником президента в Автономній Республіці Крим.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.

"Призначити Куришко Ольгу Миколаївну постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться у документі.

Ольга Куришко з червня 2023 року перебуває на посаді заступниці постійного представника. Вона приєдналася до команди представництва у грудні 2021 року, керувала відділом правового забезпечення.

Куришко системно працювала над стратегічними і програмними документами з питань реінтеграції, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів щодо захисту прав мешканців тимчасово окупованого півострова у сфері доступу до освіти, пенсійного забезпечення, отриманні паспортних документів, підтримки політвʼязнів та членів їх родин.