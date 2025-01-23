МЗС: питання визнання легітимності Лукашенка після оголошення офіційних результатів виборів у Білорусі для України не актуальне

Очевидно, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником Путіна у його війні проти України.

В неділю, 26 січня, в Білорусі відбудеться “голосування, яке хотілося б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави”, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

“Для нас очевидно, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником Путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу”, - зазначив Тихий.

На його думку, обидва диктатори продовжать імітувати бурхливу боротьбу із так званими "загрозами колективного Заходу", якими вони залякують своїх громадян і які не мають жодних підстав.

“Ми наразі не бачимо жодних передумов для відновлення контактів з Олександром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним”, - наголосив речник МЗС.

Георгій Тихий запевнив, що МЗС солідарне з позицією держав-членів ЄС, США, Канади, Великобританії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в Білорусі базових умов для проведення чесних та прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ.