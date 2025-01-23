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МЗС: питання визнання легітимності Лукашенка після оголошення офіційних результатів виборів у Білорусі для України не актуальне

Очевидно, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником Путіна у його війні проти України.

МЗС: питання визнання легітимності Лукашенка після оголошення офіційних результатів виборів у Білорусі для України не актуальне
Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

В неділю, 26 січня, в Білорусі відбудеться “голосування, яке хотілося б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави”, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

“Для нас очевидно, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником Путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу”, - зазначив Тихий. 

На його думку, обидва диктатори продовжать імітувати бурхливу боротьбу із так званими "загрозами колективного Заходу", якими вони залякують своїх громадян і які не мають жодних підстав.

“Ми наразі не бачимо жодних передумов для відновлення контактів з Олександром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним”, - наголосив речник МЗС.

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Георгій Тихий запевнив, що МЗС солідарне з позицією держав-членів ЄС, США, Канади, Великобританії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в Білорусі базових умов для проведення чесних та прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ.

  • Рішення режиму Олександра Лукашенка не запрошувати місію ОБСЄ для спостереження за "президентськими виборами" в Білорусі, запланованими на 26 січня 2025 року, викликало значне занепокоєння міжнародної спільноти та порушує зобов’язання країни перед ОБСЄ.
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