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В Єврокомісії назвали вибори в Білорусі цілковитою бутафорією

Однак там нагадали, що підтримують білоруський народ. 

В Єврокомісії назвали вибори в Білорусі цілковитою бутафорією
Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Вибори президента в Білорусі є цілковитою бутафорією, сказала речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта М. Гіпер на щоденному брифінгу. Вона підкреслила, що це не вибори, коли ви вже знаєте, хто переможе, пише The Guardian

Гіпер повідомила, що ЄС продовжує підтримувати білорусів. А також продовжує тиснути на режим.

"Ми зробили це минулого грудня у пакеті санкцій, націленому на відповідальних за злочини проти прав людини. Ми також продовжили підвищувати обізнаність щодо всіх політичних в'язнів і несправедливо затриманих", – повідомила речниця. 

За її словами, загальна підтримка громадянського суспільства в Білорусі від ЄС з 2020 року склала 170 млн євро.

Як відомо, незабаром у Білорусі знову пройдуть "вибори" президента, на який вкотре балотується Олександр Лукашенко. Він "перемагав" уже шість разів, зокрема в 2020 році, коли місцева опозиція та активісти заявили про фальсифікацію результатів. Білоруська влада провела "чистку" опонентів, затримуючи і саджаючи до в'язниць всіх незгодних. Арештовували не лише політиків, а й активістів, які виходили на протести. 

Демократичні країни не визнали результатів виборів, зокрема й Україна. 

  • Українське МЗС перед цьогорічними "виборами" в Білорусі повідомило, що питання визнання легітимності актуальним для країни не є. Там нагадали, що білоруський диктатор допомагає Росії вести війну. 
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