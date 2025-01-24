Трамп підписав укази про помилування активістів проти абортів

Президент США Дональд Трамп підписав укази про помилування активістів, які виступають проти абортів, пише BBC.

Президент помилував 23 особи, засуджених за блокування доступу до клінік абортів. “Їх не слід було переслідувати. Багато хто з них ‒ літні люди”, ‒ сказав він.

Американські ЗМІ повідомляють, що однією з помилуваних є Лорен Генді, лідерка групи Progressive Anti-Abortion Uprising (PAAU).

Групу засудили за змову у 2020 році з метою штурму вашингтонської клініки репродуктивного здоров'я та блокування доступу з метою залякування пацієнтів та персоналу. Члени групи увірвалися до клініки Surgi-Clinic, поранивши медсестру, та провели всередині кілька годин.

Генді визнали винною у серпні 2023 року та засудили у травні 2024 року.

Права на аборт стали ключовим питанням у президентських перегонах 2024 року після того, як Верховний суд США скасував рішення 1973 року у справі “Роу проти Уейда” у 2022 році, поклавши край майже 50 рокам федерального захисту абортів.

Справа “Роу проти Уейда”

Справа “Роу проти Уейда” була знаменним судовим рішенням 1973 року, яке легалізувало аборти на всій території США, але його скасував Верховний суд США у 2022 році.

У 1969 році Норма МакКорві, використовуючи псевдонім “Джейн Роу”, оскаржила кримінальні закони про аборти в Техасі, які дозволяли аборти лише у разі загрози життю матері. Генрі Уейд, окружний прокурор округу Даллас, захищав закон про аборти, давши справі назву “Роу проти Уейда”.

1973 року Верховний суд США ухвалив, що право жінки на переривання вагітності захищене конституцією. Це рішення надало американським жінкам абсолютне право на аборт протягом перших трьох місяців (триместру) вагітності з деякими подальшими обмеженнями.

Але в 2022 році суд виніс рішення на користь Міссісіпі в іншій справі, в якій заперечувалась заборона штату на аборти після 15 тижнів, фактично поклавши край конституційному праву на аборт. З того часу багато штатів США ухвалили закони, що забороняють аборти.