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ЗМІ: Державний департамент США призупинив всю існуючу іноземну допомогу

Попередньо, йдеться про відмову від скасування військового фінансування Ізраїлю та Єгипту, інші країни не згадуються.

ЗМІ: Державний департамент США призупинив всю існуючу іноземну допомогу
Ілюстративне фото
Фото: medium.com

Державний департамент США видав наказ про “припинення роботи» для всієї існуючої іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters

“У телеграмі, розробленій відділом зовнішньої допомоги Департаменту США та схваленій держсекретарем Марко Рубіо, йдеться про відмову від скасування військового фінансування Ізраїлю та Єгипту. Інші країни в телеграмі не згадуються”, - йдеться у повідомленні.

“Заморожування цих міжнародних інвестицій призведе до того, що наші міжнародні партнери будуть шукати інших фінансових партнерів - імовірних конкурентів і супротивників США - щоб заповнити цю діру та витіснити вплив Сполучених Штатів, чим довше триватиме ця незаконне конфіскація”, - зазначило джерело видання, знайоме з обговореннями в Конгресі.

В свою чергу, колишній високопоставлений чиновник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на умовах анонімності назвав це “сфабрикованим хаосом”.

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Представник USAID, який побажав залишитися анонімним, сказав, що співробітникам, відповідальним за проекти в Україні, наказано припинити всі роботи. Серед проектів, які були заморожені, є підтримка шкіл і медична допомога, як-от невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей.

  • Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, для перевірок, чи відповідають вони його політичним цілям.
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