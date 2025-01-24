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Глава європейської дипломатії Каллас запросила нового держсекретаря США на зустріч з представниками ЄС

Відповіді від Марко Рубіо поки не було.

Глава європейської дипломатії Каллас запросила нового держсекретаря США на зустріч з представниками ЄС
Фото: ЕРА/UPG

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас надіслала відкрите запрошення новому держсекретарю США Марко Рубіо до Брюсселю на зустріч із представниками ЄС. 

Про це пише The Guardian.

Кая Каллас надіслала відкрите запрошення новому держсекретарю США взяти участь у зустрічі з представниками Євросоюзу. Однак, офіційні особи ЄС зазначили, що поки що відповіді від Рубіо не було.

"У своєму листі держсекретарю Марко Рубіо я надіслала йому відкрите запрошення взяти участь в одній із наших зустрічей якнайшвидше", — написала Каллас міністрам закордонних справ країн ЄС.

  • Міністри закордонних справ Франції, Німеччини і Польщі планують відвідати Вашингтон незадовго після інавгурації президента Дональда Трампа. 
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