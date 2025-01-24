Данія домовилась із США пізніше обговорити з Гренландією безпекові питання

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен провів розмову з новим держсекретарем США Марко Рубіо.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Данії.
Під час розмови сторони обговорили Україну, європейську безпеку та ситуацію на Близькому Сході.
“Безпека в Арктиці не була на порядку денному, але була домовленість про те, що США, Данія та Гренландія мають обговорити це пізніше”, - йдеться у повідомленні.
Щодо питання розподілу зобов'язань в НАТО, глава МЗС підкреслив, що Європа, зокрема Данія, готова взяти на себе більшу частку відповідальності за власну безпеку.
Також Ларс Льокке Расмуссен відзначив важливість продовження підтримки України, і підкреслив, що Україна бореться не лише за власне виживання, а й за безпеку всієї Європи та Заходу.
Глава МЗС Данії запевнив, що його країна готова посилювати тиск на Росію, в тому числі шляхом запровадження нових санкцій і більш жорстких дій проти російського тіньового флоту.
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Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом.
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Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду продовжив говорити про необхідність встановити американський контроль над Гренландією. Спілкуючись із журналістами під час підписання документів у перший день на посаді новий президент пояснив бажання заволодіти островом "міжнародною безпекою".
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Дональд Трамп намагався "купити" Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну, але Копенгаген йому відмовив. Придбати острів намагався й президент Гаррі Трумен у 1946 році, але теж отримав відмову.
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BBC писала, що Гренландія – найбільший острів планети – багата на корисні копалини, а біля її берегів багато риби. Через острів пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки.
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Заяви про бажання отримати Гренландію Трамп робив ще до інавгурації. Данська прем'єрка Метте Фредеріксен навіть обговорювала з ним цю тему телефоном, сказавши, що острів не продається, а рішення про незалежність повинна ухвалювати країна.
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Більше про це – в матеріалі "Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай".