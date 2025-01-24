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Данія домовилась із США пізніше обговорити з Гренландією безпекові питання

Також глава МЗС Данії відзначив важливість продовження підтримки України.

Данія домовилась із США пізніше обговорити з Гренландією безпекові питання
Вид з висоти пташиного польоту льодовикового покриву на півночі Гренландії, 4 жовтня 2023 р
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен провів розмову з новим держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Данії.

Під час розмови сторони обговорили Україну, європейську безпеку та ситуацію на Близькому Сході.

“Безпека в Арктиці не була на порядку денному, але була домовленість про те, що США, Данія та Гренландія мають обговорити це пізніше”, - йдеться у повідомленні.

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Щодо питання розподілу зобов'язань в НАТО, глава МЗС підкреслив, що Європа, зокрема Данія, готова взяти на себе більшу частку відповідальності за власну безпеку.

Також Ларс Льокке Расмуссен відзначив важливість продовження підтримки України, і підкреслив, що Україна бореться не лише за власне виживання, а й за безпеку всієї Європи та Заходу.

Глава МЗС Данії запевнив, що його країна готова посилювати тиск на Росію, в тому числі шляхом запровадження нових санкцій і більш жорстких дій проти російського тіньового флоту.

  • Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом.

  • Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду продовжив говорити про необхідність встановити американський контроль над Гренландією. Спілкуючись із журналістами під час підписання документів у перший день на посаді новий президент пояснив бажання заволодіти островом "міжнародною безпекою".

  • Дональд Трамп намагався "купити" Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну, але Копенгаген йому відмовив. Придбати острів намагався й президент Гаррі Трумен у 1946 році, але теж отримав відмову. 

  • BBC писала, що Гренландія – найбільший острів планети – багата на корисні копалини, а біля її берегів багато риби. Через острів пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки. 

  • Заяви про бажання отримати Гренландію Трамп робив ще до інавгурації. Данська прем'єрка Метте Фредеріксен навіть обговорювала з ним цю тему телефоном, сказавши, що острів не продається, а рішення про незалежність повинна ухвалювати країна. 

  • Більше про це – в матеріалі "Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай".

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