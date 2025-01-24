Данія домовилась із США пізніше обговорити з Гренландією безпекові питання

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен провів розмову з новим держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Данії.

Під час розмови сторони обговорили Україну, європейську безпеку та ситуацію на Близькому Сході.

“Безпека в Арктиці не була на порядку денному, але була домовленість про те, що США, Данія та Гренландія мають обговорити це пізніше”, - йдеться у повідомленні.

Щодо питання розподілу зобов'язань в НАТО, глава МЗС підкреслив, що Європа, зокрема Данія, готова взяти на себе більшу частку відповідальності за власну безпеку.

Також Ларс Льокке Расмуссен відзначив важливість продовження підтримки України, і підкреслив, що Україна бореться не лише за власне виживання, а й за безпеку всієї Європи та Заходу.

Глава МЗС Данії запевнив, що його країна готова посилювати тиск на Росію, в тому числі шляхом запровадження нових санкцій і більш жорстких дій проти російського тіньового флоту.