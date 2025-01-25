Парламент Греції не зміг обрати президента

Парламент Греції не зміг із першого разу обрати президента країни. Кандидат на цю посаду, колишній прем'єр-міністр країни Костянтин Тассулас, не зміг отримати необхідну більшість голосів.

Про це пишуть Reuters та Bloomberg.

Для перемоги у першому турі кандидату необхідно було набрати дві третини голосів від 300 депутатів, тобто потрібна підтримка 200 парламентарів. Тассулас набрав 160 голосів.

Зазначається, що результат був очікуваним, адже багато опозиційних партій вже запропонували своїх альтернативних кандидатів і дали зрозуміти, що не підтримають Тассуласа.

Друге голосування, до якого застосовуються ті самі вимоги, тепер відбудеться через п’ять днів, і якщо Тассулас знову не переможе, через п’ять днів відбудеться третє голосування, де зменшується кількість необхідних для схвалення кандидатури голосів до 180. У разі чергової невдачі через п'ять днів відбудеться четвертий тур, але цього разу кандидату потрібна лише проста більшість у 151 голос.

Тассуласа підтримали 156 депутатів від правоцентристської "Нової демократії".

Хоча ця посада у Греції є символічною, президент може призначати та звільняти прем’єр-міністра, інших міністрів і заступників міністрів, а також представляє державу на міжнародному рівні. також він очолює збройні сили країни. Термін повноважень становить п'ять років і може бути продовжений один раз.