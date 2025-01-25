ХАМАС передав ще чотирьох заручниць Ізраїлю

Четверо жінок є солдатами ЦАХАЛу, які були викрадені терористами ХАМАСу з посту Нахаль-Оз 7 жовтня 2023 року.

25 січня ХАМАС передав чотирьох ізраїльських заручниць МКЧХ у Газі, після чого військові доставили їх в Ізраїль.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Армія оборони Ізраїлю заявляє, що Червоний Хрест повідомив військових, що солдати-заручники Каріна Арієв, Даніелла Гільбоа, Наама Леві і Лірі Албаг були передані ХАМАСом його співробітникам", — йдеться у повідомленні.

Після цього Червоний Хрест доправив заручниць силам ЦАХАЛу і Шин Бет в секторі Гази. Ізраїльські військові вже підтвердили, що жінки перебувають у них і ті перетнули кордон з Ізраїлем

Очікується, що звільнені заручниці пройдуть первинне обстеження на території Ізраїлю поблизу кордону. Пізніше жінки зустрінуться з батьками.

Четверо жінок є солдатами ЦАХАЛу, які були викрадені терористами ХАМАСу з посту Нахаль-Оз під час атаки терористами на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.