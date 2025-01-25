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ХАМАС передав ще чотирьох заручниць Ізраїлю

Четверо жінок є солдатами ЦАХАЛу, які були викрадені терористами ХАМАСу з посту Нахаль-Оз 7 жовтня 2023 року.

ХАМАС передав ще чотирьох заручниць Ізраїлю
ХАМАС звільнив 4 ізраїльських заручниць
Фото: EPA/UPG

25 січня ХАМАС передав чотирьох ізраїльських заручниць МКЧХ у Газі, після чого військові доставили їх в Ізраїль.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Армія оборони Ізраїлю заявляє, що Червоний Хрест повідомив військових, що солдати-заручники Каріна Арієв, Даніелла Гільбоа, Наама Леві і Лірі Албаг були передані ХАМАСом його співробітникам", — йдеться у повідомленні.

Після цього Червоний Хрест доправив заручниць силам ЦАХАЛу і Шин Бет в секторі Гази. Ізраїльські військові вже підтвердили, що жінки перебувають у них і ті перетнули кордон з Ізраїлем

Очікується, що звільнені заручниці пройдуть первинне обстеження на території Ізраїлю поблизу кордону. Пізніше жінки зустрінуться з батьками.

Четверо жінок є солдатами ЦАХАЛу, які були викрадені терористами ХАМАСу з посту Нахаль-Оз під час атаки терористами на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

  • 19 січня ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників, жінок. 31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року.
  • Передача заручниць відбулася через кілька годин після початку дії угоди, укладеної за посередництва Катару та Єгипту та підтримки Вашингтона. Угода передбачає початкове шеститижневе перемир'я, протягом якого ХАМАС звільнить 33 заручники в обмін на сотні палестинців, яких відпустить Ізраїль. Недільний обмін є першим, який відбудеться у межах угоди.
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