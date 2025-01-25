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Розвідка США: ХАМАСу вдалося компенсувати втрати у живій силі за час війни в Газі

Палестинське угруповання змогло завербувати близько 15 тисяч новобранців.

Розвідка США: ХАМАСу вдалося компенсувати втрати у живій силі за час війни в Газі
Бойовики ХАМАСу
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела в американській розвідці стверджує, що за понад рік війни у Смузі Гази палестинському терористичному угрупованню ХАМАС вдалося рекрутувати до своїх лав від 10 до 15 тисяч нових бійців.

Таким чином екстремісти, з якими Ізраїль нині перебуває у режимі перемир'я, фактично компенсували власні втрати у живій силі на війні - кількість ліквідованих бойовиків оцінюється американцями в ті самі 15 тисяч осіб. Ізраїльські дані свідчать про знищення 20 тисяч терористів.

У Вашингтоні вважають, що, попри зусилля ізраїльської армії, ХАМАС і надалі залишатиметься постійною загрозою для держави-союзника США - навіть враховуючи те, що чимало з новобранців угруповання є молодими та недосвідченими і поки використовуються лише у найпростіших оборонних операціях. 

 

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