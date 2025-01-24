Фіцо повідомив про "масовану кібератаку" на національну страхову компанію і згадав про Україну та ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив про нібито масовану кібератаку на General Health Insurance Company – національну страхову компанію, передає Dennik N.

За словами Фіцо, зловмисники спробували отримати конфіденційну інформацію про діагнози.

«У разі успіху атаки надання медичної допомоги у Словаччині буде припинено. На даний момент ми успішно захищаємось від нападу, але не можемо повністю оцінити, що відбудеться в найближчі кілька хвилин і годин», - сказав Фіцо і додав, що, наприклад, функціонування eRecept або доступ до медичної допомоги для серцевих або онкологічних пацієнтів можуть виявитися під загрозою.

Словацький прем’єр заявив, що це «хрестоматійний приклад» того, як усувати неслухняні уряди, які мають іншу думку щодо якихось речей. Він згадав Україну і Євросоюз, при цьому не навівши жодних доказів. Фіцо переконаний, що «цю діяльність здійснюють представники опозиції, неурядових організацій, організованих за кордоном, інструктори із-за кордону та ЗМІ».

Тим часом сайт страхової компанії та її мобільний додаток працюють, представник страхової компанії заявила, що не може нічого підтвердити чи спростувати.

Міністр охорони здоров'я Каміл Шашко повідомив, що за його вказівкою страхова компанія та Національний центр медичної інформації наразі перебувають у кризовому режимі. Це також стосується інших установ словацького МОЗ, як-от державні лікарні.

Видання зазначає, що йдеться, швидше за все, не про кібератаку, а фішинг - спроба обманним шляхом отримати конфіденційну інформацію.