Роберт Фіцо скликає Раду безпеки Словаччини через начебто загрозу державного перевороту

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скличе Раду безпеки через те, що мирну акцію протесту планують завершити захопленням адміністративних будівель, таких як Національна рада Словаччини або президентський палац.

Про це повідомляє TASR.

"Це план дій на найближчі дні щодо опозиції, неурядового сектору, що вони хочуть зробити, щоб повалити нинішній уряд, який побудований за принципом результатів демократичних парламентських виборів", - заявив Фіцо.

Уточнюється, що засідання Ради безпеки відвідають президент Словаччини Петер Пеллегріні та керівництво Національної ради.

На думку Фіцо опозиція не хоче брати участь у чесній політичній конкуренції. Прем'єр стверджує, що на території Словаччини знаходиться група експертів, які брали участь у “подіях у Грузії”, а також в українському Майдані. Цю групу начебто фінансують США.

Фіцо запевнив, що за групою ведеться суворе спостереження.

"У нормальній демократичній правовій державі силовики втрутяться, тому що це є порушенням закону, навіть у деяких випадках порушенням кримінального закону. Прибудуть призначені для цього сили і, звичайно, вони почнуть наводити порядок", - сказав Фіцо.

Він додав, що в цей момент, “усі телевізори світу” створять картину втручання поліції, тоді відбудуться масові протести і захоплення влади в Словаччині.

Прем'єр-міністр підкреслив, що поважає права громадян, які можуть збиратися. Проте держава не може миритися з порушенням закону. Він оголосив, що в Раді Безпеки будуть вжиті превентивні заходи для запобігання ескалації, такі як моніторинг урядових будівель.