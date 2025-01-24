​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
Бої за Часів Яр і Торецьк. Наступна ціль ворога — Костянтинівка
Бої за Часів Яр і Торецьк. Наступна ціль ворога — Костянтинівка
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
ГоловнаСвіт

У США розпочалися депортаційні рейси нелегалів

Кількість депортованих поки не уточнили. 

У США розпочалися депортаційні рейси нелегалів
Депортація
Фото: Karoline Leavitt у X

У США розпочалися депортаційній рейси. Фотографію вишикуваних у чергу людей людей, які тримали руки перед собою, опублікувала прессекретарка Білого дому Керолін Лівітт.

Куди саме здійснили ці рейси та яку кількість людей депортували – вона не уточнила. Раніше в Білому домі повідомляли про затримання понад 500 нелегалів усього за один день. 

"Президент Трамп надсилає міцне і чітке повідомлення до всього світу: якщо ви нелегально в'їжджаєте до Сполучених Штатів, то зіткнетеся з серйозними наслідками", – написала вона. 

Депортаційний рейс з США
Фото: Karoline Leavitt у X
Депортаційний рейс з США

  • Боротьба з нелегальними мігрантами була одним із головним пунктів у передвиборчій кампанії Дональда Трампа. Він критикував свого попередника Джо Байдена за недостатньо жорстку політику відносно нелегалів, а також обіцяв покласти край незаконному в'їзду шукачів притулку. 
  • Одним з перших указів Трампа на посаді став указ про імміграцію. На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами. 
  • Президент також розпорядився скасувати надання американського громадянства малюкам, народженим у США від батьків-нелегалів. Однак проти цього подали позови 22 штати, і суд заблокував указ Трампа. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies