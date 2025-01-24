У США розпочалися депортаційній рейси. Фотографію вишикуваних у чергу людей людей, які тримали руки перед собою, опублікувала прессекретарка Білого дому Керолін Лівітт.
Куди саме здійснили ці рейси та яку кількість людей депортували – вона не уточнила. Раніше в Білому домі повідомляли про затримання понад 500 нелегалів усього за один день.
"Президент Трамп надсилає міцне і чітке повідомлення до всього світу: якщо ви нелегально в'їжджаєте до Сполучених Штатів, то зіткнетеся з серйозними наслідками", – написала вона.
- Боротьба з нелегальними мігрантами була одним із головним пунктів у передвиборчій кампанії Дональда Трампа. Він критикував свого попередника Джо Байдена за недостатньо жорстку політику відносно нелегалів, а також обіцяв покласти край незаконному в'їзду шукачів притулку.
- Одним з перших указів Трампа на посаді став указ про імміграцію. На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами.
- Президент також розпорядився скасувати надання американського громадянства малюкам, народженим у США від батьків-нелегалів. Однак проти цього подали позови 22 штати, і суд заблокував указ Трампа.