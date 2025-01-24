У США розпочалися депортаційній рейси. Фотографію вишикуваних у чергу людей людей, які тримали руки перед собою, опублікувала прессекретарка Білого дому Керолін Лівітт.

Куди саме здійснили ці рейси та яку кількість людей депортували – вона не уточнила. Раніше в Білому домі повідомляли про затримання понад 500 нелегалів усього за один день.

"Президент Трамп надсилає міцне і чітке повідомлення до всього світу: якщо ви нелегально в'їжджаєте до Сполучених Штатів, то зіткнетеся з серйозними наслідками", – написала вона.

Фото: Karoline Leavitt у X Депортаційний рейс з США