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Британський музей зазнав кібератаки з боку звільненого працівника

Чоловік пробрався в будівлю і відключив кілька цифрових систем.

Британський музей зазнав кібератаки з боку звільненого працівника
Британський музей
Фото: Visit London

Британський музей у Лондоні в п'ятницю був змушений частково припинити роботу через курйозну кібератаку - її здійснив ображений звільнений працівник.

Як пише The Guardian, спеціаліст з IT-інфраструктури, від послуг якого музей нещодавно відмовився, зміг якимось чином потрапити у будівлю та відключив деякі цифрові системи - наприклад, платформу для придбання квитків на платні виставки. Його затримала поліція на місці злочину.

Через цю витівку власники перепусток були проінформовані про неможливість відвідування упродовж вікенду. Музей запропонував їм повну компенсацію вартості. Система бронювання наразі повністю виведена з ладу, проте постійна експозиція, куди квитки не потрібні, працюватиме й надалі. 

 

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